Черкесск, 2 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Два популярных горнолыжных курорта на Северном Кавказе — «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии откроют сезон 4 декабря. К началу сезона катания уже все готово, выпало достаточно снега, подготовлены трассы разного уровня сложности и все необходимые сервисы, сообщили 2 декабря в пресс-службе компании «Кавказ.РФ».

Arhyz-resort.ru Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии

По словам гендиректора компании Хасана Тимижева, на курорте «Архыз» сезон катания стартует с открытия сразу обоих склонов, Южного и Северного. Будут работать около 9 км трасс. На «Эльбрусе» будет открыта зона катания протяженностью около 6 км от станции «Кругозор» до «Гарабаши».

К открытию сезона катания приурочено введение единого тарифа «Промо», который составит 1500 рублей для взрослых и 950 рублей для детей. При этом, как отметили в руководстве компании, в чьем ведении находятся оба курорта, посетителей обяжут пользоваться средствами защиты для предотвращения распространения коронавируса.