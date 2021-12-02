Красноярск, 2 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В связи с тем, что в тендере приняла участие лишь одна компания, контракт на снос построек старейшего химического завода Красноярского края будет заключён по максимальной цене — более 2,1 млрд рублей. Сделку Минпромторг РФ предложил ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» («ГосНИИОХТ»), передаёт ИА REGNUM.

August01 Красноярский химический комбинат «Енисей»

Конкурсная комиссия признала возможным подписание контракта с единственным участником. Исполнитель ведёт историю с 1924 года и подконтролен Минпромторгу. ФГУП числится исполнителем более 120 госконтрактов на общую сумму свыше 11,4 млрд рублей, из которых более 50 госконтрактов на сумму свыше 11,2 млрд рублей были заключены с тем же министерством.

Напомним, по условиям контракта подрядчик должен будет демонтировать 28 строений и зданий обанкроченного ещё в 2011 году комбината. Также должны быть обезврежены и ликвидированы эстакады, производственная канализация. Часть объектов загрязнены опасными химотходами.

Работы должны завершить до 15 декабря 2022 года.

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