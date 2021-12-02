Москва, 2 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ занимается разработкой курсов в рамках внеучебной деятельности для школ. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на VIII всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

«Сегодня в школьной программе есть 10 часов обязательных на внеучебную деятельность, и мы разрабатываем курсы, которые школа может выбирать в рамках внеучебной деятельности, которые должны поддерживать общеобразовательные предметы, но, с другой стороны, учитывать интересы школьников», — сказал Кравцов.

Министр подчеркнул, что такие курсы войдут в обязательную часть образовательной программы.