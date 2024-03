Сан-Матео, США, 2 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. PlayStation официально анонсировала декабрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков сервиса PS Plus. Об этом 2 декабря пишет издание Game Informer.

Скриншот с YouTube Mortal Shell

Уже 7 декабря 2021 года подписчики PS Plus смогут забрать в свою библиотеку три игры: Godfall, Lego DC Super-Villains и Mortal Shell. Отмечается, что в этой версии Godfall не будет сюжетной кампании, а только три многопользовательских режима.

Напомним, что в ноябре 2021 года подписчики PS Plus получили шесть бесплатных игр. Среди них: Knockout City, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble, The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners и Until You Fall.