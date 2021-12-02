Москва, 2 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ неразумно и нецелесообразно полностью отказываться от наличных денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал итоги социологического исследования, которое показало, что в РФ почти половина жителей выступают против запрета наличных денег.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В связи с активным внедрением в последнее время безналичных расчетов, которые в условиях пандемии выглядят более безопасными, а также с перспективой введения цифрового рубля, доля наличных денег в платежном обороте сокращается, — сказал Марков. — Однако полностью отказываться от наличности неразумно и нецелесообразно. В случае технических сбоев, а также при обоснованных или ошибочных блокировках счетов, гражданин может на какое-то время остаться вообще без денег даже для удовлетворения своих насущных жизненных потребностей. В этом случае ему помогут наличные деньги, которые не могут быть заблокированы никакими технологическими факторами».

По словам экономиста, жители РФ понимают это, и поэтому выступают против отмены наличных денег.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ для перехода все большего числа людей не безналичные расчеты будут использоваться как «кнут», так и «пряник».