Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Злоумышленник установил скрытую видеокамеру над банкоматом в одном из крупных торговых центров на юге Санкт-Петербурга и похитил со счетов ничего не подозревающих граждан более 12 млн рублей. Об этом преступлении 2 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пресс-служба МВД РФ Задержанный по подозрению в мошенничестве житель Новосибирска

Мошенником, который как минимум на протяжении двух месяцев обворовывал петербуржцев, оказался 27-летний житель Новосибирска. По версии следствия, он незаметно установил на потолке крупного продуктового магазина на Пулковском шоссе скрытую камеру и направил на клавиатуру банкомата популярного банка. Через нее он узнавал пин-коды, а с помощью незаконно встроенного в банкомат скиммингового устройства считывал данные банковских карт. После чего изготавливал дубликаты карт и снимал со счетов деньги.

«Как полагают следователи, в течение двух месяцев потерпевшими стали более 100 граждан. Сумма ущерба превышает 12 миллионов рублей. Похищенные средства переводились на подконтрольные счета, а затем конвертировались в криптовалюту», — уточнила Волк.

Один из организаторов криминальной схемы был задержан оперативниками на железнодорожном вокзале Новосибирска, куда он вернулся из Петербурга. У него изъяли ноутбук и средства связи. Следователем Следственного управления УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Полицейскими устанавливаются все эпизоды и лица, причастные к противоправной деятельности», — добавила Ирина Волк.

Видео: пресс-служба МВД РФ.