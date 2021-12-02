Тбилиси, 2 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илия Второй поздравил патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла с днём рождения. Сообщение об этом было обнародованного на сайте патриархии грузинской церкви.

Patriarchate.ge Илия II

Глава ГПЦ поздравил российского патриарха с 75-летием. Илия Второй отметил, что знает, какие усилия Кирилл приложил для развития РПЦ. Грузинский патриарх также поблагодарил его за то, что церковь в России не признаёт независимость церквей в Абхазии и Южной Осетии.

«Желаю еще раз выразить благодарность Вам и Русской православной церкви за то, что, вопреки политическим интересам, но соблюдая каноны Церкви, официально признаёте наши исконные земли — Абхазию и Цхинвальский регион неотъемлемой частью Грузинской православной церкви», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Статус церквей в этих республиках до конца не определён.