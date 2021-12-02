Осака, Япония, 2 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Из-за запрета на въезд в Японию иностранных граждан на фоне угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон», финал Гран-при по фигурному катанию, который должен бы состояться в Осаке, отменен. Об этом 2 декабря сообщает Федерация конькобежного спорта Японии.

Pxhere.com Фигурное катание

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Соревнования финала Гран-При фигуристов должны были проходить с 9 по 12 декабря.

При этом в нем должны были принимать участие в турнире среди взрослых в оиночном разряде Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Майя Хромых и Михаил Коляда; спортивные пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Кроме того, в соревнованиях юниоров, которые должны были состоятся в Осаке в это же время должны были участвовать от России четыре человека в одиночном мужском и пять в одиночном женском разрядах, а также четыре спортивные пары и три танцевальных дуэта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Южной Кореи пересмотрело формат и график ряда международных мероприятий, запланированных на декабрь, из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».