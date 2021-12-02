Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. На Камчатке начали работу специальные пункты по опросу населения по законопроектам об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в краевом правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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Волонтёры будут предлагать жителям Камчатки высказать своё мнение по законопроектам о QR-кодах до 7 декабря. Пункты развёрнуты в Петропавловске-Камчатском в ТЦ «Галант-Плаза», а также на рынке 6 километра, в Вилючинске и Елизова — в торговых точках «Семейная корзинка».

«Чтобы услышать мнение жителей региона, в местах наибольшего пребывания людей работают волонтеры, которые всем желающим будут предлагать анкету по данному вопросу. Это позволит обеспечить максимально широкий охват граждан, желающих высказать свое мнение», — пояснили в правительстве Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в думе Чукотского автономного округа 1 декабря прошли общественные слушания по законопроектам о QR-кодах. В обсуждении приняли участие представители 11 общественных организаций, депутаты, врачи, чиновники, написалоИА «Чукотка».