Москва, 2 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Внушительное количество современного вооружения, которое военный контингент Соединённых Штатов и Североатлантического альянса оставили после ухода из Афганистана, таит в себе определённые риски. Об этом 2 декабря заявил посол по особым поручениям, постоянный представитель России при ОДКБ Микаэл Агасандян.

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«Неконтролируемые риски создает огромное количество современных вооружений, брошенных бежавшими из страны коалиционными силами», — сказал в беседе с РИА Новости дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Соединённые Штаты оставили в Афганистане оружие на общую сумму около $85 млрд, и это количество вооружений ужасает. Речь идёт о 22 тысячах бронированных автомобилей, 358 тысячах автоматических винтовок, 176 артиллерийских установках, 8 тысячах грузовиков, а также транспортных самолётах и более сотни вертолётов.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что «беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники», оставленное американскими военными в Исламской Республике, в условиях прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может таить в себе большую опасность. По его словам, оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или других группировок, представляющих серьёзную угрозу для государств ОДКБ.