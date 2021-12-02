Пермь, 2 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Перми суд вынес решение в отношении частной компании, которая признана виновной в незаконном вознаграждение от имени и в интересах юридического лица. Об этом сообщает краевая прокуратора.

Суд

Установлено, что летом 2021 года гендиректор компании переда более 1 млн рублей в качестве взятки через посредников должностному лицу исполнительного органа госвласти Пермского края. В ответ предполагалось содействие фирме в победе в аукционе на поставку медицинского оборудования.

Однако чиновник информацию о предложенных деньгах передал правоохранителям. Передача взятки проходила под контролем силовиков. Коммерсанта задержали с поличным. Возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения компанию оштрафовали на 10 млн рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

В настоящее время в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.