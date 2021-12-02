Пекин, 2 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Власти Китая высоко оценивают недавние заявления президента России Владимира Путина о выстраивании отношений между двумя странами. Об этом 2 декабря заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Мы высоко оцениваем позитивные заявления президента Путина. Мы твердо верим, что российско-китайские отношения в новую эпоху станут еще более зрелыми, стабильными и прочными», — заявил он на брифинге.

Дипломат добавил, что благодаря успешному взаимодействию на уровне лидеров двух стран Москва и Пекин постоянно укрепляют дружественные отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Китая заявили, что совместные усилия властей России и КНР помогли обеим странам преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19 и вопреки трудностям стабильно развивать отношения во всех направлениях в 2021 году.

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