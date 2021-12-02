Москва, , 12:31 — REGNUM Блогер Валя Карнавал почувствовала себя плохо после концерта в Vegas City Hall. Об этом сообщили её поклонники в своих социальных сетях 1 декабря.

Валя Карнавал Скриншот видео в YouTube

В Сети появились ролики, на которых Валю Карнавал под руки выносят из здания охранники. «Валя упала, охрана подскочила, за руки её подняли и унесли», — рассказывает один из очевидцев в личном TikTok-аккаунте. Сама блогер ситуацию пока никак не прокомментировала.

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря 2021 года в Vegas City Hall состоялся концерт блогеров TikTok-дома Hype House Rus. Вместе с Валей Карнавал в мероприятии приняли участие Юля Гаврилина, Герман Глас и Екатерина Голышева.

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