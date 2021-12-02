Париж, 2 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Франции зафиксировало новый рост числа пациентов, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Согласно полученным данным, во Франции за сутки выявили 49 610 случаев заражения коронавирусом и 93 случая смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 119 200 жителей Франции.

В частности, 10 558 пациентов проходят лечение в больницах. Из этого числа 1886 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, более 250 делегатов из специальной контрольной комиссии прибыли во французскую Новую Каледонию для проведения референдума о независимости 12 декабря.