Москва, 2 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Между странами Евразийского экономического союза происходит быстрое восстановление торговли, заявил 2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Втором Евразийском конгрессе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Быстрое восстановление показывает взаимная торговля. За январь — сентябрь она увеличилась практически на треть. По итогам года объёмы могут повыситься более чем на 10%, превысить значения предпандемийного года», — сказал он.