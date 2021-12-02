Запасы водохранилищ Крыма за год увеличились в три раза
Симферополь, 2 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Запасы водохранилищ в Крыму увеличились почти в три раза по сравнению с данными к началу декабря 2020 года. На 1 декабря 2021 года запас воды в водохранилищах естественного стока в Крыму составил 105,99 млн кубометров. Данные опубликованы на сайте Крымского гидрометцентра.
Синоптики отмечают, что в ноябре, в отличие от сухих сентября и октября, в бассейнах большинства рек выпали осадки локального характера. А в Крымских горах выпало существенное количество осадков, наблюдавшихся в виде дождя, мокрого снега и снега.
При этом по сравнению с декабрем 2020 года запас воды в водохранилищах естественного стока вырос фактически три раза — тогда он составлял 36,6 млн куб. метров.
Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с обеспечением пресной водой в Крыму возникли после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, в 2020 году ситуация сильно осложнилась в связи с затянувшейся засухой — власти региона ввели ограничения на подачу воды населению, которые были сняты лишь весной 2021 года.