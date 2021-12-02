Липецк, 2 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Липецке возбуждено уголовное дело по факту гибели машинистки крана на территории Новолипецкого металлургического комбината. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По данным следствия, вечером 1 декабря во время погрузочных работ на территории отделения слябов конвертерного цеха упал мостовой кран. В результате падения находившаяся в кабине 29-летняя машинистка получила травмы, не совместимые с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведётся расследование.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на складе коксохимического цеха НЛМК произошло возгорание и обрушилась кровля. Пострадала 55-летняя машинистка — с сильными ожогами её извлекли из-под завалов. Через несколько дней женщина скончалась в больнице.