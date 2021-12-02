Копенгаген, , 11:46 — REGNUM Правительства стран на пять-десять лет отложат планы по отказу от использования углеводородов на фоне мирового энергетического кризиса, возникшего в 2021 году. Так считают аналитики датского Saxo Bank, подготовившие очередной прогноз из десяти «шокирующих предсказаний» на 2022 год.

Добыча газа Government.ru

Авторы отчёта полагают, что директивные органы повременят с движением к «нормализации климата» через отказ от нефти и газа, так как осознают инфляционную угрозу, исходящую от роста цен на сырьевые товары, и риск крушения «экономического локомотива». На фоне нереалистичных сроков «зелёного» энергоперехода они на пять лет ослабят инвестиционную бюрократию для добычи нефти и на десять лет — для добычи природного газа.

Это побудит производителей обеспечить адекватное количество ресурсов по разумным ценам, которое поможет преодолеть разрыв между энергетикой, существующей сейчас, и низкоуглеродной энергетикой будущего.

В Saxo Bank пояснили, что на фоне заявлений о достижении нулевых выбросов разведка и добыча традиционных источников энергии сократилась настолько, что спрос начал превышать предложение. Это ведёт к повышению цен на энергоносители.

Потому, считают в банке, в 2022 году возможен «неожиданный и противоречивый шаг» политиков по ослаблению экологических ограничений, связанных с добычей нефти и газа.

«Шокирующие предсказания» датский банк публикует каждый год, описывая в этих прогнозах вероятные события.

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