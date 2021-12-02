Стокгольм, 2 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Разработчики Battlefield 2042 выпустили масштабное обновление, исправляющее сотни внутриигровых ошибок. Об этом 2 декабря пишет издание Game Informer.

Скриншот с YouTube Battlefield 2042

Отмечается, что обновление не только исправляет ошибки, но и и улучшает многие элементы игры. Помимо этого, разработчики добавили в Battlefield 2042 еженедельные миссии.

Напомним, что с момента релиза Battlefield 2042 подвергается резкой критике за обилие ошибок. Геймеры поставили игре всего 2,2 балла из 10 на известном сайте-агрегаторе Metacritic.