Сеул, 2 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 23 652 человека. Об этом 2 декабря сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 2 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 593 798 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 65 436 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 41 129 620 человек. Уровень полной вакцинации составил 80,1%.

«Бустерную» дозу получили 159 424 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 3 385 821 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5266 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 457 612.

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