Москва, 2 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Освоение Баимского месторождения, располагающееся на Чукотке, предусматривает создание новой транспортной инфраструктуры. Об этом 2 декабря заявил председатель правления KAZ Minerals PLC Олег Новачук на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

(сс) Michael Karavanov Горнорудное месторождение

«Мы сейчас ведём переговоры с «Росатомом» о строительстве персонального ледокола, который будет обслуживать наш проект, и трёх судов ледового класса, которые позволят завозить и продукты, и всё, что нужно, круглый год. То есть мы вот эту континентальную часть Чукотки обеспечим», — заявил Новачук.

«А кроме того, у нас ещё есть дорога, которая связывает наш проект с Якутией. Получается, эта дорога, существующая… если я не ошибаюсь, около 250 километров. И получается, что Якутия, вот эта часть Якутии, тоже будет связана с этим портом», — указал он.

Новачук подчеркнул, что инфраструктура поможет улучшить снабжение товарами по всей территории Якутии.