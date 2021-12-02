Баку, 2 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Министерство культуры Азербайджана подаст иск против Армении в связи с разрушением памятников на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку. Об этом 2 декабря сообщил агентству «Азери-Пресс» министр культуры Анар Керимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

«Для изучения состояния этих памятников должен проводиться мониторинг. Он должен проводиться не только нами, но и международными организациями, чтобы отраженная информация была достоверной», — сказал Керимов.

Он отметил, что сбор информации о состоянии памятников затруднён, так как некоторые районы остаются заминированными. После сбора всех данных будут выдвинуты обвинения армянской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. 10 ноября в регион прибыли первые российские миротворцы. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.