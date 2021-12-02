Москва, 2 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Чаще всего сертификат о вакцинации от коронавируса (QR-код) требуется для трудоустройства в Санкт-Петербурге (6,6%), Красноярске (6,5%) и Москве (5,0%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

За работой

Реже всего работодатели просят QR-код в Екатеринбуре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону (по 2,2%), Самаре (1,7%) и Воронеже (1,4%). Каждая сотая вакансия требует от кандидатов готовности сделать прививку. Среди соискателей 15,9% уже сделали отметку о прививке в резюме, еще 3% указали статус «готов (а) к вакцинации» или «Прохожу вакцинацию».

Всего по России доля компаний, требующих наличия QR-кодов, составляет 1,2%, чаще всего среди вакансий для медицинского персонала, сотрудников сферы общепита и ретейла, квалифицированных рабочих, специалистов сферы услуг и логистики.

Исследование проведено 25 ноября 2021 года. Объем выборки: 1,1 млн вакансий, 3 млн резюме в городах России.

Как сообщало ИА REGNUM, главные причины отказа работодателя при приеме соискателя на должность — размер предлагаемой зарплаты (35%) и отсутствие опыта (30%).

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