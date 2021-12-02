Пномпень, 2 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Кандидатом на пост премьер-министра Камбоджи объявил своего старшего сына Хун Манета глава нынешнего правительства страны Хун Сен. Об этом 2 декабря сообщает газета The Phnom Penh Post.

Kremlin.ru Хун Сен

«Я заявляю сегодня, что поддерживаю своего сына, который станет моим преемником на посту премьер-министра, но только путем выборов, а не каким-либо иным способом», — сказал он.

Вместе с тем, Хун Сен не рассказал, когда именного его старший сын будет участвовать в выборах.

При этом Хун Сен занимает пост премьер-министра Камбоджи на протяжении 23 лет, его сын Хун Манет является генерал-лейтенантом ВС страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября во Франции скончался бывший премьер-министр КамбоджиНородом Ранарит.