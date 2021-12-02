Белогорск, Амурская область, 2 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В думе города Белогорска Амурской области произошёл очередной скандал. После того, как большинство мест в представительном органе заняли члены КПРФ, плодотворных заседаний не получается. 2 декабря депутаты должны были принимать поправки в бюджет на 2021 год, но представители компартии на заседание не пришли, оно было сорвано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Belogorck.ru Станислав Мелюков (в центре)

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Причиной бойкота представителей КПРФ стало вето, наложенное на решения, принятые, как считает мэр города Станислав Мелюков, с нарушением устава собрания депутатов. Из-за того, что конструктивной работы не получается, под угрозой срыва оказался как 2021 финансовый год, так и 2022, считает глава Белогорска.

Кворум не удалось собрать в том числе потому, что председатель совета депутатов Светлана Трембач без объяснения причин покинула зал, а её заместитель до сих пор не назначен.

«На решение о внесении изменений в бюджет 2021 года, принятое в заочном формате с грубейшими нарушениями Регламента, наложено вето. Не знаю, услышит ли меня председатель совета, но её необъяснимое и даже без уведомления администрации распоряжение заменить очный формат заседания на заочный, создало все предпосылки непринятия бюджета не только на 2022 год, но и угрозу срыва текущего финансового года», — прокомментировал ситуацию Станислав Мелюков.

Он призвал представителей КПРФ вернуться к своим непосредственным депутатским обязанностям и подумать об ответственности перед избирателями.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты КПРФ, занявшие большинство мест в представительном органе Белогорска Амурской области, настроены на конфронтацию с главой и администрацией города, сделал вывод мэр Станислав Мелюков. Он также не признал легитимность избранного председателя горсовета Светланы Трембач потому, что он считает этот выбор нечестным и несправедливым.