Гремячинск, Пермский край, 2 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В городе Гремячинске Пермского края утром 2 декабря произошло обрушение козырька многоквартирного дома № 15 по ул. Грибоедова. Есть пострадавший. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Novostipmr.com Скорая помощь

По данным ведомства, в результате обрушения конструкции придавило работника управляющей компании, который с бригадой приехал на ремонт объекта. В тяжелом состоянии мужчина госпитализирован.

На место прибыли экстренные службы, следователи, чиновники, прокурор города. По факту ЧП прокуратура организовала проверку.