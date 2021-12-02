Москва, 2 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Руководство Пенсионного фонда России должно срочно отчитаться перед депутатами Госдумы о текущих расходах ПФР на строительство, приобретение и аренду недвижимости. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

ИА REGNUM Госдума

«И это при том, что после скандального отчёта в Госдуме руководитель ПФР Андрей Кигим сообщил о приостановке работ над зданиями, которые сегодня находятся в стадии обсуждения. Прозвучало это многообещающе, но вот об остановке уже начатых строек или отказе от приобретения новых объектов пока нечего не говорится, а жаль», — сказал Миронов.

Он надеется, что руководство ПФР сделает выводы и всё-таки сократит расходы на содержание фонда, а высвободившиеся средства будут направлены на индексацию пенсий неработающим пенсионерам.

По данным СМИ, в 2021 году региональными управлениями Пенсионного фонда России проводится строительство или реконструкция нескольких десятков дорогостоящих объектов. Например, в стадии исполнения находятся контракты на строительство зданий для нужд отделения Пенсионного фонда в Крыму, суммарно на несколько сотен миллионов рублей. Большие средства тратятся на аренду, причём в некоторых регионах долгосрочные договоры заключены вплоть до 2030 года.