Вена, 2 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Австрийская компания Swarovski объединилась с Xbox для создания эксклюзивных кристальных фигурок по мотивам игровой франшизы Halo. Об этом 2 декабря пишет издание Game Informer.

343 Industries Halo Infinite

https://twitter.com/swarovski/status/1466044504725725184

Фигурки выполнены в виде шлема Мастера Чифа (протагониста Halo) и силового клинка. Отмечается, что их нельзя купить — только выиграть в розыгрыше от Swarovski.

Добавим, что выпуск кристальных фигурок является рекламной акцией к выходу научно-фантастического шутера Halo Infinite. Его релиз запланирован на 8 декабря 2021 года.