Москва, 2 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Баимское месторождение на Чукотке, возможно, является крупнейшим в мире по совокупным запасам золота и меди. Об этом 2 декабря заявил председатель правления KAZ Minerals PLC Олег Новачук на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

(сс) Michael Karavanov Горнорудное месторождение

«Наше месторождение обладает огромными ресурсами, включая прогнозные, — это 23 млн тонн меди, две тыс. тонн золота. Это запасы, наверное, первые в мире, если медно-золотые брать, потому что первый, Пеббл, — там тоже две тысячи тонн запаса», — заявил Новачук.

По его словам, срок отработки этого месторождения, согласно плану, составит 60 лет.

«Планируется начать производство в начале 2027 года. Объём переработки будет 70 млн тонн руды. Мы планируем построить две обогатительные фабрики по 35 млн тонн в год каждая — это самые крупные в мире на сегодняшний день. И медный эквивалент производства планируется 400 тыс. тонн меди в год», — указал Новачук.