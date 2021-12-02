Кызыл, 2 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. За минувшую неделю с 22 по 29 ноября на автозаправках в Кызыле резко подорожало дизельное топливо. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Цены на дизтопливо выросли на 2,09 рубля — с 59,38 до 61,47 рубля за литр. При этом бензин марки Аи-98, наоборот, несколько подешевело — с 60,03 до 59,87 рубля за литр. Таким образом, дизель в Туве стал самым дорогим автомобильным топливом.

При этом цены на на бензин марок Аи-92 и Аи-95 не изменились. По состоянию на 29 ноября, жители Кызыла могли купить их за 51,16 и 53,22 рубля соответственно.