Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В драке на Невском проспекте, рядом с Дворцовой площадью Санкт-Петербурга, мужчина получил ножевое ранение. Он смог дойти до Думской улицы, откуда его забрала «скорая», а его обидчика оперативно задержали. Об этом инциденте 2 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Elvocero.com Нож

Конфликт между мужчинами произошел 1 декабря у дома №3 по Невскому проспекту. Раненый 39-летний житель Приморского края смог дойти до Перинных рядов на Думской улице, откуда его забрала скорая помощь и доставила с ножевым ранением живота, в тяжелом состоянии, в клинику НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Подозреваемого в нападении полицейские задержали вечером того же дня у вестибюля станции метро на канале Грибоедова. Злоумышленником оказался 24-летний житель Воронежской области.

«Возбуждено уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — добавили в полиции.