Оренбург, 2 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Оренбурге против начальника областного бюро судмедэкспертизы возбудили еще одно уголовное дело. Его обвинили в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, в марте-ноябре 2021 года обвиняемый, действуя в группе лиц, путем обмана совершил хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих государственному бюджетному учреждению здравоохранения.

Напомним, ранее в отношении руководителя бюро судмедэкспертизы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Уголовные производства объединили в одно. Следователь ходатайствует о заключении задержанного под стражу.