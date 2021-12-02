Рыбинск, Ярославская область, 2 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области курьеры популярного сервиса доставки еды будут доставлять еду в униформе, выполненной в дореволюционном стиле. Об этом рассказал глава администрации Рыбинска Денис Добряков.

Артём Шальнов, фото страницы Дениса Добрякова в Facebook Курьер в Рыбинске

Это развитие идеи «Музея живой старинной вывески» — в историческом центре Рыбинска все вывески оформлены в дореволюционном стиле.

Сотрудники сервиса будут доставлять заказы в шинели, фуражке, перчатках и с коробом в руках .

«Сервис доставки еды поддержал инициативу Рыбинска о стилевом единстве в центре города и запустил необычную акцию. Теперь продукты горожанам будут привозить ретро-курьеры. По-моему, это отличная идея и знак уважения к нашему городу и нашим проектам», — написал Денис Добряков на своей странице в Facebook.

В компании упомянули, что это не станет новой повседневной униформой, однако время от времени курьеры из прошлого будут доставлять еду.