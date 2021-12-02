Минск, 2 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В течение ближайших двух месяцев военные России и Белоруссии в два этапа проведут учения на границе республики с Украиной. Об этом 2 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Мы договорились с президентом (России Владимиром) Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал он.

При это Лукашенко указал, что эти маневры состоятся «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев».

«Первый этап, потом через месяц — второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», — добавил президент Белоруссии, отметив, что для проведения учений уже все готово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что численность армии Белоруссии, в настоящее время составляющая 65 тысяч военнослужащих, в случае необходимости может быть увеличена еще на пять тыс. для того, чтобы «прикрыть юг».