Хартум, 2 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Новое правительство Судана предрекло начало нового миграционного кризиса в Европе. Об этом, как сообщает телеканал Al-Hadath, заявил заместитель председателя Суверенного совета Судана генерал-лейтенант Мохамед Хамдан Дагало.

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По его словам, ЕС и США должны поддержать суданские власти в их стремлении урегулировать политический кризис в стране.

«ЕС и Соединенные Штаты могут столкнуться с увеличением числа беженцев, если они не поддержат власть и порядок в стране при новом правительстве, которое скоро будет сформировано» — заявил Мохамед Хамдан Дагало.