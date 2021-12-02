Бухарест, 2 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Сразу три спортсмена сборной Румынии по регби, эвакуированные специальным бортом румынской авиакомпании TAROM из ЮАР 30 ноября, госпитализированы с подозрением на заражение штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 2 декабря сообщило Бухарестское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, прямого подтверждения наличия у указанных граждан опасного вируса нет.

«Причин для паники нет, рассматривается каждая версия врачей, — отмечается в предварительном заявлении министерства здравоохранения Румынии. — Вполне возможно, у указанных пациентов наблюдается «классическая» форма острого респираторно-вирусного заболевания».

Соответствующие тесты проводились в двух аэропортах Румынии — на военном аэродроме «90» в Отопени под Бухарестом и «Марамуреш» в Бая-Маре (Северо-западная часть страны), куда рейсом TAROM из Йоханнесбурга прибыли 46 румын и 24 иностранца. При этом обладатели румынских паспортов были помещены под карантин, в то время как граждане иностранных государств получили возможность беспрепятственно покинуть территорию Румынии.