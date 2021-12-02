Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. На Камчатке для школы №2, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, по нацпроекту «Образование» приобрели современное интерактивное оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатского края Камчатская школа №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Благодаря нацпроекту удалось модернизировать мастерские по предметной линии «Технология», кабинеты психолого-педагогического сопровождения и учебные кабинеты коррекционно-развивающих занятий.

«Все оборудование мы получили в полном объеме, оно установлено и действует. Став участниками проекта «Современная школа», школа повысила свой престиж. Улучшилась практическая направленность занятий, учителя проходят профессиональную подготовку, развивая свою компетентность, а самое главное — укрепилось взаимодействие с семьями воспитанников, которые видят прогресс в оснащении, а следовательно, и в обучении детей», — рассказала директор школы Валентина Бакшина.

Инновационный коррекционный инструмент умное зеркало был установлен в кабинете коррекционно-развивающих занятий. Здесь с его помощью проводят индивидуальные и групповые уроки по дыхательной гимнастике, тренировки органов дыхания, изучают живую и неживую природу.

Для коррекции и устранения дефектов речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста по нацпроекту приобрели логопедический стол «Лого Эду».

«Оборудование успешно развивает артикуляцию, моторику рук, память, словесно-логическое мышление, коммуникативные способности. Ребята охотно приходят на занятия. К примеру, дети с расстройствами аутистического спектра чутко реагируют на внешние раздражители. Работая за этим оборудованием, они увлекаются процессом, что повышает эффективность логокоррекционной работы», — прокомментировала учитель-логопед Маргарита Шашкина.

Также в школе появилась специальная сенсорная комната, в которой проходят коррекционно-развивающие занятия.

Для развития практических навыков детей школа модернизировала столярную, слесарную и швейные мастерские.

Председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков обозначил развитие инклюзии и реабилитации детей-инвалидов как одно из приоритетных направлений для работы общественных институтов и органов исполнительной власти.

«Крайне важными считаю обеспечение доступа к эффективным технологиям реабилитации и предотвращение инвалидизации общества. Здесь также нужно принять во внимание наблюдаемый рост детской инвалидизации. Вопросы формирования доступной среды, не только физической, но и ментальной. Развитие инклюзивного образования также является одной из приоритетных задач», — уверен Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор проекта ОНФ «Новополье», директор по развитию конноспортивного клуба «Новополье» Анна Лаппе рассказала о строительстве реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором сейчас бесплатно занимаются 140 ребят. Она попросила внести услуги адаптивной верховой езды в реестр социальных услуг и помочь в развитии центра. Президент РФ Владимир Путин ответил, что переговорит по вопросу стандартов с Минтрудом и поручил региональным властям «до конца недели закрыть вопрос с земельным участком» для полноценной работы центра.