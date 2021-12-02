Стокгольм, 2 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Ознакомительная версия градостроительного симулятора Townscaper теперь доступна бесплатно прямо в браузере. Об этом 2 декабря пишет Eurogamer.

Скриншот с YouTube Townscaper

https://twitter.com/OskSta/status/1466059785703460864

В ознакомительной версии игры геймеры смогут в несколько кликов построить небольшой город на воде и задать для него нужное освещение. Автор проекта Оскар Стольберг пока не рассказал, планирует ли он как-то развивать браузерную версию Townscaper.

Напомним, что релиз Townscaper на других платформах состоялся в июне 2020 года. Игра получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.