Москва, 2 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Баимское месторождение может потенциально стать вторым в мире по объёму производства меди. Об этом 2 декабря заявил председатель правления KAZ Minerals PLC Олег Новачук на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

(сс) Michael Karavanov Горнорудное месторождение

«Когда мы начали изучать потенциал, который возможен, где наш опыт можно применить, мы изучили 92 медных проекта во всём мире и посмотрели, что потенциал России просто невероятно большой», — заявил Новачук.

«Когда мы начали сравнивать, месторождение, о котором я Вам сегодня хотел доложить, — это Баимское месторождение, которое находится за Полярным Кругом, в Чукотском автономном округе, — оно по своим масштабам занимает четвёртое место в мире», — указал он.

Первое месторождение Пеббл находится в Америке, третье, Реко-Дик, находится в Пакистане. Однако первое месторождение не сможет быть отработано, потому что уже 35 лет не удаётся получить экологическое разрешение, и скорее всего это месторождение «не будет отработано никогда».

«В свою очередь, Реко-Дик находится в Пакистане, на северо-западе, где уже 12 лет идут судебные тяжбы между инвесторами и местным правительством, которое не подчиняется центральному.

«То есть когда возьмутся за разработку, тоже непонятно. Поэтому если эти два месторождения убрать, то наше месторождение будет второе в мире», — указал он.