2 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter парламентские вопросы к премьер-министру, в частности, вопрос о том, как он провел предновогоднюю вечеринку в 2020 году.

Джейн Спай, , 16:37 — REGNUM В британском парламенте прошло заседание, на котором депутаты задавали вопросы премьер-министру Борису Джонсону. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер решил поинтересоваться, как прошла предновогодняя вечеринка на Даунинг-стрит в прошлом году, пока на территории страны действовали коронавирусные ограничения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Была ли организована рождественская вечеринка на Даунинг-стрит для нескольких десятков людей 18 декабря прошлого года, пока миллионы людей сидели дома во время локдауна?» — спросил лидер оппозиционной партии.

«Что я могу ответить этому достопочтенному джентльмену, так это то, что все требования были полностью соблюдены. И могу ли я порекомендовать этому достопочтенному джентльмену, чтобы он сделал так же на своей рождественской вечеринке, которую он назначил на 15 декабря, на которую он безответственно не пригласил заместителя лидера партии», — ответил Джонсон, посмеявшись.

Некоторые пользователи отметили, что они не понимают, зачем задавать этот вопрос, когда прошел уже целый год.

«Интересно, почему на это решили пролить свет почти спустя 12 месяцев?» — поинтересовался @LettleyPelly.

В комментариях написали, что четкого ответа «да» или «нет» от Джонсона не прозвучало, а с учетом того, что премьер «патологический лжец», пользователи сделали вывод, что вечеринка всё-таки была, и правила были нарушены.

Вильгельм Гаузе. Бал в Хофбурге. 1900 год

«Нет» в ответе не прозвучало», — отметил @RJHarle.

Часть комментаторов написала, что заявление о соблюдении всех предписаний — вранье, потому что предписание заключалось в запрете на проведение подобных мероприятий.

«За исключением того, что это не так, потому что правило было «никаких вечеринок», — прокомментировал @JackBailey2.

«Как все требования могли были быть соблюдены, если вечеринка всё-таки была? Большинство дома сидели в своих «пузырях» на прошлое Рождество, а у Джонсона вечеринка была!» — добавила @green_woman1.

Ряд пользователей раскритиковал как премьер-министра, так и Кира Стармера за то, что они обсуждают вечеринки и пытаются найти изъян друг у друга, когда в стране миграционный кризис, постбрекситовский дефицит и распространение нового штамма COVID-19.

«Самая важная вещь, которая волнует мозг Кира Стармера сегодня», — недовольно отметил @jacqui1515.

«Они бы лучше на борьбе с новым штаммом сосредоточились вместо попыток очки заработать», — написал @RJFlynn21.

«Я не фанат обоих, но разве нет ничего серьезного для обсуждения, кроме как офисные вечеринки?» — спросил @sigrat.

Многие пользователи выразили свое недовольство тем, что Джонсон не соблюдает правила, и рассказали свои истории о прошлогоднем Рождестве.

«Моему недавно умершему отцу было 90 лет 22 декабря прошлого года. У нас большая семья. Мы записали видео для него, где каждый поздравил его с днем рождения, а он смотрел его в своем «пузыре». Мы ничего не отмечали. Мы действовали по правилам. Тебе должно быть стыдно, Борис Джонсон», — обратилась @kateycon.

Люди в масках в магазине. Великобритания (сс) Nickolay Romensky

В комментариях добавили, что Джонсон будто живет по другим правилам всю пандемию.

«Одно правило для народа, другое для элиты». Автор Борис Джонсон», — предложил @killkenny.

«Делай, как я говорю, но не бери с меня пример», — прокомментировал @peterperfect.

Некоторые пользователи напомнили, ранее сообщалось о том, что семья Джонсонов провела Рождество с подругой Нимко Али, но в тот раз внятных разъяснений от премьер-министра не последовало.

«А потом они пригласили подругу его жены на Рождество, пока большинству из нас было запрещено увидеться с детьми и внуками», — написал @B58Gradda.

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Пользователи также сравнили заявление о соблюдении коронавирусных ограничений с заявлением о том, что он всегда носит маску там, где это требуется.

«Да-да, ровно также, как они носит маску в больницах, в общественном транспорте и тому подобное. Ой, подождите…» — напомнил @GwynA.

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