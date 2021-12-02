Обнинск, Калужская область, 2 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Около 20 обращений граждан, в пяти из которых жители Обнинска Калужской области всерьез отнеслись к уловке мошенников и перевели крупные суммы денег на счета неизвестных лиц, поступило 1 декабря в дежурную часть полиции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

15 человек во время звонка вспомнили, что под предлогом ДТП, якобы произошедших с кем-то из родственников, часто происходит вымогательство денег, и положили трубку. ОМВД России по городу Обнинску напомнило жителям города, что звонок о родственниках, которые стали виновниками или сами совершили ДТП, — один из распространенных видов мошенничества.

«Нельзя передавать или перечислять деньги за освобождение близких от уголовной ответственности. Следует перезвонить родственнику и лично убедиться, что с ним ничего не случилось. Сообщайте в полицию о мошенничестве и попытках его совершить», — отметили в правоохранительных органах.