В Кабуле на мине подорвался бронетранспортер талибов*
* талибов — запрещённая в России организация
Кабул, 2 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В столице Афганистана Кабуле на мине подорвался принадлежащий движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бронетранспортер. Об этом 2 декабря передает телеканал TOLO News.
U.S. Army
Взрыв
Отмечается, что инцидент произошел на улице Салим Карван. Информации о пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности министра по делам беженцев движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что в Афганистане установлена исламская система правления, добавив, что движение не допустит распада страны.