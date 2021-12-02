* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 2 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В столице Афганистана Кабуле на мине подорвался принадлежащий движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бронетранспортер. Об этом 2 декабря передает телеканал TOLO News.

U.S. Army Взрыв

Отмечается, что инцидент произошел на улице Салим Карван. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности министра по делам беженцев движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что в Афганистане установлена исламская система правления, добавив, что движение не допустит распада страны.