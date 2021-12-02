Минск, 2 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Численность армии Белоруссии, в настоящее время составляющая 65 тысяч военнослужащих, по необходимости может быть увеличена еще на пять тыс. для того, чтобы «прикрыть юг». Об этом 2 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

President.gov.by Александр Лукашенко

«У нас сейчас 65 тысяч, ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам «прикрывать» юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что в течение ближайших двух месяцев военные России и Белоруссии проведут на границе республики с Украиной в два этапа учения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что проведение досрочных президента Белоруссии, после принятия в республике новой конституции, не исключено.