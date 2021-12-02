Москва, 2 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Конечно, НАТО не хочет войны с Россией — это было катастрофой для Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

НАТО

«Но, генералы НАТО, и стоящий за ними военно-промышленный комплекс (ВПК), хотят продавать как можно больше оружия.

Вот откуда все эти придумки про российскую угрозу и истеричные заявления о том, что «у России нет права на собственную сферу влияния».

Есть, господин — коммивояжер Столтенберг, и еще как есть. И вас никто спрашивать не собирается», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия не имеет права на собственную «сферу влияния».

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