Ставропольский край, 2 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае попала под подозрение в мошенничестве руководитель строительной компании, которая возводила спорткомплекс в селе Дивное. При строительстве провернули аферу с заменой покрытия пола в спортзале более дешевым материалом, в результате было нанесено ущерба на 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

В отношении директора строительной организации возбудили уголовное дело. Как оказалось, строительные работы в селе Дивном Апанасенковского округа велись в 2017 году, однако о мошенничестве стало известно только спустя четыре года.

Руководитель организации заменила специальное покрытие пола на более дешевые резиновые плитки. При этом в акты приемки она внесла ложные сведения о соответствии материала контрактному заданию. Факт подлога выявили сотрудники регионального управления ФСБ, после чего СКР возбудил уголовное дело.

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