Оренбург, 2 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обсудили перспективы создания в регионе центра-спутника «Эрмитаж-Евразия», сообщает телеграм-канал «Пул 56».

Omizo.ru/ Музей ИЗО в Оренбурге

Глава региона отметил, что в 2020 году областному музею изобразительных искусств передали историческое здание бывшей Городской управы по улице Правды, 8 в Оренбурге. Оно предполагает расширение выставочных площадей и развитие сотрудничества с музеями России.

«И нам бы хотелось, чтобы это было сотрудничество с Государственным Эрмитажем. Мы уже разрабатываем проектно-сметную документацию, и в 2022 году намерены приступить к ремонтно-реставрационным работам здания. Средства уже запланированы в региональном бюджете на 2022−2023 годы», — сказал Паслер.

Оренбургский губернатор и гендиректор Эрмитажа приняли решение подготовить соглашение о намерениях между музеем и правительством Оренбургской области. Разработать проект соглашения поручено начальнику историко-информационной службы Государственного Эрмитажа Ивану Корнееву и министру культуры Оренбуржья Евгении Шевченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24−26 ноября в регионе прошли Дни Эрмитажа. В них приняли участие более 35 тыс. человек.