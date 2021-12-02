Референдум о независимости Новой Каледонии от Франции состоится 12 декабря
Париж, 2 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Более 250 делегатов из специальной контрольной комиссии прибыли во французскую Новую Каледонию для проведения референдума о независимости 12 декабря, сообщает Le Figaro.
Делегаты будут распределены по всем избирательным участкам Новой Каледонии.
Согласно санитарному протоколу, действующему в Новой Каледонии, все прибывшие должны предоставить сертификат о вакцинации и пройти семидневный карантин.
Кроме того, за проведением референдума будут наблюдать эксперты Организации Объединенных Наций.
На референдуме 185 000 жителей Новой Каледонии ответят на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет и стала независимой?»
Напомним, два референдума о независимости Новой Каледонии уже состоялись 4 ноября 2018 года и 4 октября 2020 года. Согласно результатам референдумов, 56,7% голосов, а затем 53,3% голосов отдали против независимости от Франции.