Париж, 2 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Более 250 делегатов из специальной контрольной комиссии прибыли во французскую Новую Каледонию для проведения референдума о независимости 12 декабря, сообщает Le Figaro.

(сс) Thomas CUELHO Новая Каледония

Делегаты будут распределены по всем избирательным участкам Новой Каледонии.

Согласно санитарному протоколу, действующему в Новой Каледонии, все прибывшие должны предоставить сертификат о вакцинации и пройти семидневный карантин.

Кроме того, за проведением референдума будут наблюдать эксперты Организации Объединенных Наций.

На референдуме 185 000 жителей Новой Каледонии ответят на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет и стала независимой?»

Напомним, два референдума о независимости Новой Каледонии уже состоялись 4 ноября 2018 года и 4 октября 2020 года. Согласно результатам референдумов, 56,7% голосов, а затем 53,3% голосов отдали против независимости от Франции.