Москва, , 12:30 — REGNUM Продюсер Яна Рудковская поблагодарила комика Илью Соболева после «косплея» на её сына Александра Плющенко (известен как Гном Гномыч). Она написала пост для Соболева в историях своего Instagram-аккаунта 1 декабря.

Яна Рудковская Скриншот с YouTube

«Илюша, спасибо. Наш агент после твоего поста продал две рекламные нашивки для спонсоров», — похвасталась Рудковская. «Ты в доле, малыш», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что Илья Соболев изобразил Гном Гномыча во время его тренировки на льду. Комик высмеял большое количество рекламных нашивок на форме ребёнка.

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