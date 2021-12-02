Сан-Хосе, 2 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Карлос Альварадо с 3 по 8 декабря совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и встретится с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном и другими высокопоставленными представителями страны. Об этом 2 декабря сообщает коста-риканское новостное агентство El Pais.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

Журналисты отмечают, что цель поездки — укрепить отношения между странами на высшем уровне, а также стать стратегическими партнерами в сфере торговли, двустороннего сотрудничества и привлечения инвестиций.

Кроме того, Альварадо встретится с представителями инвестиционных фондов и руководителями крупных компаний с целью привлечения инвесторов и представления национальный экспорт.