Москва, 2 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Финансовый университет при правительстве РФ объявил запрос предложений на строительство общежития. Начальная цена лота превышает 524 млн рублей. Исполнителя на контракт определят 10 декабря 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Построить здание общежития на улице 3-я Радиаторская, 17 для размещения несемейных студентов подрядчик должен будет за 365 календарных дней с даты передачи площадки. Оплачивать услуги будут средствами субсидии на осуществление капитальных вложений. Максимальная цена контракта — 524 983 314,02 рубля при 44,6 млн рублей обеспечения исполнения контракта.

Общая площадь 12-этажного здания составит 7,9 тыс. кв. м. В нём будет 105 жилых ячеек на одного-четверых проживающих с санитарно-бытовыми помещениями, включая шесть универсальных жилых ячеек на одного-двух человек. Также планируется буфет с обеденным залом на 24 посадочных места.

Под здание определён земельный участок площадью 0,2454 га, который состоит из двух отдельных наделов.

Для расчистки стройплощадки будет вырублено 16 деревьев. На сегодня на этой территории есть здание 1949 года постройки общей площадью 1417 кв. м, которое используется под общежитие. Его также снесут.